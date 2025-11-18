Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen İşletme, Mühendislik ve Sosyal Bilimler Uluslararası Konferansı’na katılmak üzere ilimizde bulunan Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Vali Ali Çalgan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çalgan, Türkiye ile Pakistan arasında var olan köklü dostluğun ve kardeşlik bağlarının her geçen gün daha da güçlendiğini vurguladı.

Büyükelçi Cüneyd’i Çorum’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Çalgan, “Türkiye ile Pakistan arasındaki iş birliği ve dayanışmanın gelecekte de artarak devam etmesini temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR