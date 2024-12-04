Alınan bilgiye göre Yavruturna Mahallesi Kulaksız Sokak’ta ikamet eden Güney Afrika ülkesi Cibuti uyruklu Bcharo Ahmed(27), evde yaktığı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Bir süre sonra kendisini kötü hissetmeye başlayan Ahmed, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine ikamete sağlık ekipleri sevk edildi.

Ahmed, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK