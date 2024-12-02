Bartın'ın Kozcağız beldesinde edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yaşayan çiftin yakınları ulaşamayınca evine gitti.

KARI KOCA HAREKETSİZ BULUNDU

İHA'da yer alan habere göre içeride 65 yaşındaki Zeki Akküp ve Mukaddes Akküp hareketsiz halde bulundu. Olayın sağlık ve güvenlik ekiplerine ihbarın yapılması üzerine karı kocanın hayatını kaybettiği belirlendi.

SOBADAN ZEHİRLENDİKLERİ TAHMİN EDİLİYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin ediliyor.