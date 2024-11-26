Kentte hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından kuzey bölgelerdeki yüksek kesimlerde kar kalınlığı 16 santimetreye kadar yükseldi.

Yağışın ardından İl Özel İdaresi ekipleri de talep edilen yerlerde yol genişletme ve temizlik çalışması yaptı.

Kentte ulaşıma kapalı köy yolu bulunmadığı, ancak rüzgar nedeniyle taşınan kar birikintilerinin trafiği aksattığı bölgelere müdahalelerin sürdüğü aktarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre kar yağışının hafta boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Editör: AA AJANS