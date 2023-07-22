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Tahtasız’ın ziyareti esnasında kamyonculardan gelen talepler dikkat çekti. Uzun yıllardır kamyon şoförlüğü yapan Vahdi Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hazine ve Maliye Bakanına sesleniyorum. Bu fiyatlar bize az geliyor. MTV’nin 4 değil 14 sefer alınmasını istiyoruz. Nasıl ki geçmediğimiz köprüye para veriyorsak aracı olmayanlardan da bir sefere mahsus MTV alınsın. Bir tane lastik olmuş 10 bin lira, Kasko olmuş bilmem kaç lira. Artık buna dayanamıyoruz. Madem öyle her şey üçe dörde katlasın herkes rahatlasın. Mazot tek seferde 50 TL yapılsın. Emekli maaşı 7 bin 500 lira çok. 5 bin liraya düşürülsün. Önemli olan devletimizin kalkınması” diye konuştu.

“TİCARİ ARAÇLARDAN İKİ SEFER MTV ALINMAMALI”

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız ise kamyon şoförünün ironik yanıtına gülümseyerek, şunları söyledi:

“Taşımacılık yapan esnafımız araç alırken, satarken, yedek parça alırken, bakım yaptırırken her türlü vergiyi ödüyor. Bunun üzerine Trafik sigortası, Kasko, MTV, KDV, Egsoz Emisyon, Bağ-Kur, yol, köprü ödemesi yapıyor. ÖTV zammı Ticari araçlara uygulanmamalıdır. Aksine ticari araçlara mazotta ÖTV indirimi yapılmalıdır.”