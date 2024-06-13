İl Jandarma Komutanlığı’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Jandarma Genel Komutanı Orgenaral arif Çetin’in mesajı okundu.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, “Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 185. Yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz” dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın başarılarla dolu 185 yıllık köklü bir tarihe sahip olduğunu kaydeden Çetinkaya, “Kuruluşundan bu güne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine masar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleri ile ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır.

Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını kurmak, korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız” ifadelerini kullandı.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı’da konuşmasında Jandarma Teşkilatı’nın 185. kuruluş yıl dönümü ayrı bir gurur ve mutluluk içinde hep birlikte kutladıklarını ifade ederek, “Jandarma Teşkilatımız, yüzölçümü olarak baktığımızda ülkemizin yüzde 85’ini kapsayan bir görev alanına sahip. Bu kadar önemli bir sorumluluğu var. Nüfus olarak ta azımsanmayacak bir nüfusun emniyet ve asayişini, gece, gündüz demeden yedi gün yirmi dört saat esasına göre yerine getirmekte. Bu anlamda başarılı hizmetlerine müşahede ediyoruz.

Özellikle son yıllarda baktığımızda Jandarma Teşkilatı’mızın donanımını çok iyi arttırdığını, insan kaynakları açısından çok fazla gelişmelere sahne olduğunu, suç ve suçlularla mücadele ve pek çok alanda kendisini çok fazla geliştirdiğini görüyoruz” diyerek Jandarma Teşkilatı’nın üzerine düşen görevi layıkı ile yerine getirdiğine şahit olduklarını belirtti.

Tören programı konuşmaların ardından katılımcılara Çorum İl Jandarma Komutanlığı Ek Hizmet Binası’nın açılışının anısına plaket verilmesi ve müzik dinletisi ile son buldu.

Törene, Vali Doç. Dr.Zülkif Dağlı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Borsa Başkanı Naki Özkubat, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler katıldıİl Jandarma Komutanlığı’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Jandarma Genel Komutanı Orgenaral arif Çetin’in mesajı okundu.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, “Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 185. Yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz” dedi.



Jandarma Genel Komutanlığı’nın başarılarla dolu 185 yıllık köklü bir tarihe sahip olduğunu kaydeden Çetinkaya, “Kuruluşundan bu güne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine masar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleri ile ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır.

Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını kurmak, korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız” ifadelerini kullandı.



Çorum Valisi Zülkif Dağlı’da konuşmasında Jandarma Teşkilatı’nın 185. kuruluş yıl dönümü ayrı bir gurur ve mutluluk içinde hep birlikte kutladıklarını ifade ederek, “Jandarma Teşkilatımız, yüzölçümü olarak baktığımızda ülkemizin yüzde 85’ini kapsayan bir görev alanına sahip. Bu kadar önemli bir sorumluluğu var. Nüfus olarak ta azımsanmayacak bir nüfusun emniyet ve asayişini, gece, gündüz demeden yedi gün yirmi dört saat esasına göre yerine getirmekte. Bu anlamda başarılı hizmetlerine müşahede ediyoruz.

Özellikle son yıllarda baktığımızda Jandarma Teşkilatı’mızın donanımını çok iyi arttırdığını, insan kaynakları açısından çok fazla gelişmelere sahne olduğunu, suç ve suçlularla mücadele ve pek çok alanda kendisini çok fazla geliştirdiğini görüyoruz” diyerek Jandarma Teşkilatı’nın üzerine düşen görevi layıkı ile yerine getirdiğine şahit olduklarını belirtti.



Tören programı konuşmaların ardından katılımcılara Çorum İl Jandarma Komutanlığı Ek Hizmet Binası’nın açılışının anısına plaket verilmesi ve müzik dinletisi ile son buldu.

Törene, Vali Doç. Dr.Zülkif Dağlı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Borsa Başkanı Naki Özkubat, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler katıldı.