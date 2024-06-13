Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve üniversite öğrencilerinin destekleri ile AHL ‘de açılan sergiye İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı.

Açılışta konuşan Dumlupınar Ortaokulu Müdürü Kadir Yurttutar, ”Proje kapsamında öğrencilerin sosyal yaşama uyum sağlamaları için gerekli beceri ve davranışların kazanılması amaçlanmıştır. Öğrencilerimiz hem kendilerine, hem de topluma yararlı bireyler olmanın mutluluğunu yaşıyorlar.



Onların kişisel gelişimlerini desteklemek için girişimcilik, işbirliği, özgüven, hoşgörü, saygı, sorumluluk ve mesleki beceriler kazandırmak öncelikli hedefimizdir.

Bu çalışmalar aracılığı ile anne-baba-çocuk işbirliğinin gelişmesi, etkili zaman geçirme ve bir ürün çıkarmanın mutluluğunu yaşıyorlar” dedi.

Özel çocukların sergisi bu gün ve yarın AHL’de gezilebilecek.