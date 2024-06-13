Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve üniversite öğrencilerinin destekleri ile AHL ‘de açılan sergiye İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı.
Açılışta konuşan Dumlupınar Ortaokulu Müdürü Kadir Yurttutar, ”Proje kapsamında öğrencilerin sosyal yaşama uyum sağlamaları için gerekli beceri ve davranışların kazanılması amaçlanmıştır. Öğrencilerimiz hem kendilerine, hem de topluma yararlı bireyler olmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

551Bf808 F011 4980 Bc76 Ca9Dd618371B
Onların kişisel gelişimlerini desteklemek için girişimcilik, işbirliği, özgüven, hoşgörü, saygı, sorumluluk ve mesleki beceriler kazandırmak öncelikli hedefimizdir. 
Bu çalışmalar aracılığı ile anne-baba-çocuk işbirliğinin gelişmesi, etkili zaman geçirme ve bir ürün çıkarmanın mutluluğunu yaşıyorlar” dedi.
 Özel çocukların sergisi bu gün ve yarın AHL’de gezilebilecek.

5017A54E 5E90 4158 8871 A7Ed25661D182B8E4971 Cbcb 44A1 876A 5F6C66A63A90

Editör: TUGAY GÖKTÜRK