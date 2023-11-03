Olay Mecitözü ilçesinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre Tarım Kredi Kooperatifi'inde işçi olarak çalışan Muharrem Yıldırım (59), kooperatif deposunda gübre çuvallarının istifi esnasında üzerine gübre çuvalı düşmesi sonucu kafasını betona çarptı.
Yıldırım'ın hareket etmediğini gören diğer işçiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.