İddialara göre; kentte faaliyet gösteren bir inşaat mühendisinin yazılım programında yaptığı oynamanın uzun süre Yapı Denetim firmaları tarafından fark edilmediği, Çorum Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü mühendislerinin bir şikâyet üzerine yaptıkları incelemede bazı projelerin usulüne uygun olmadığını tespit ettikleri ileri sürüldü.

Çorum’da inşaat sektöründe konuşulan olayda, usule uymayan yapı proje sayısının yaklaşık 200’ü bulduğu iddia edilirken, Çorum Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü'nün teknik incelemeleri sürdürdüğü, 7 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek Belediye Meclisi’nde tartışmalı mevzunun gündeme taşınacağı dillendiriliyor.