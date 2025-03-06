Kredi faizlerinin düşürülmesi gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz indirimi kararının piyasalara olumlu yansıması için kredi faizlerinde de indirime gidilmeli. Faizlerde yapılacak olan indirimler ekonomiyi canlandıracağı gibi enflasyonun da aşağı gelmesine katkı sağlayacaktır. Son iki ayda Merkez Bankası tarafından 250’şer puan olmak üzere toplamda 500 baz puan faiz indirimi yapılmıştı. Piyasaların beklentisi doğrultusunda yeni bir faiz indirimi yapılacağı öngörülerek kredi faizlerinde indirime gidilmeli. Çünkü yapılacak olan faiz indirimi piyasaya güven getirecek enflasyon aşağı çekilmiş olacak” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ