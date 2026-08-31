Dünya Bankası finansmanıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Çorum İl Müdürlüğü’ne bağlı Çorum Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nün çatısında Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumu için başlatılan çalışma hız kesmeden devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımın çalışmalarını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın yerinde inceleyerek yetkililerden proje hakkında bilgi aldı.

Hayata geçirilen proje ile Çorum Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nin elektrik enerjisi ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması hedefleniyor. GES projesinin tamamlanmasıyla birlikte enerji verimliliğinin artırılması ve kamu kaynaklarının daha etkin ve tasarruflu kullanılması amaçlanıyor. Projenin aynı zamanda karbon salınımının azaltılmasına ve çevrenin korunmasına da katkı sağlaması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, doğaya saygılı, sürdürülebilir ve enerji verimliliğini esas alan hizmet anlayışı doğrultusunda çevre dostu uygulamaların hayata geçirilmeye devam edileceği belirtildi. GES yatırımının, hem enerji maliyetlerinin azaltılmasına hem de yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sunması hedefleniyor.

Muhabir: SELDA FINDIK