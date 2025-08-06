Milletvekili Tahtasız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TOKİ İlk Evim Konut ve İlk Evim Arsa projelerinin büyük oranda tamamlanacağı vaadine rağmen, aradan geçen yaklaşık 2 yıla rağmen Çorum’da sadece sınırlı sayıda konutun hak sahiplerine teslim edildiğini vurguladı.

2 BİN 36 KONUTTAN 533’Ü TESLİM EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verdiği yazılı soru önergesiyle Çorum’daki projelerin son durumunu sorgulayan Mehmet Tahtasız, gelen resmi cevabı kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık verilerine göre: 13 projede toplam 2 bin 36 hak sahibi bulunuyor. 6 projede toplam 2 bin 31 konutun ihalesi yapılmış durumda. Bu konutlardan sadece 533’ü tamamlanarak teslim edildi. 1 projede yer alan 158 konut ise hâlen ihale aşamasında. Bu rakamlar doğrultusunda, TOKİ’nin “İlk Evim” kampanyası kapsamında Çorum'da teslim edilen konut oranı yalnızca yüzde 5-6 seviyelerinde kaldı.

“VATANDAŞ BEKLEMEDE”

Açıklamasında hükümete yüklenen Tahtasız, "İki yıl içinde teslim edileceği söylenen konutların çok büyük bir kısmı hâlâ ortada yok. TOKİ mağdurları her geçen gün daha fazla belirsizlikle karşı karşıya kalıyor. Bu projelerin reklamı çok yapıldı ama icraat kısmı sınıfta kaldı” ifadelerini kullandı.

TOKİ İlk Evim kampanyasına başvurarak kurada hak sahibi olan çok sayıda Çorumlu vatandaş, projelerin gecikmesi nedeniyle mağduriyet yaşadığını dile getiriyor. Artan inşaat maliyetleri ve ekonomik belirsizlik, projelerin daha da yavaş ilerlemesine neden olurken, hak sahipleri net bir teslim takvimi bekliyor.