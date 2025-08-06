Olay, İstanbul – Samsun D-100 Karayolu üzerinde, Osmancık Devlet Hastanesi karşısında yaşandı. İddialara göre, D-100 Karayolu’nda seyir halinde olan TIR, hastane karşısında bulunan kavşakta bir otomobile çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki araçta da maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, kaza nedeniyle bir süreliğine aksayan trafik akışını kontrollü şekilde yönlendirdi. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ