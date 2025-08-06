Ziyarette İl Müftü Yardımcıları Adem Aygül ve Özlem Kalyoncu Şirin ile TDV Çorum Kitabevi satış danışmanı Muammer Sağlam da hazır bulundu.

Nezaket ziyaretinde TDV Yayın ve Matbaacılık faaliyetleri hakkında İl Müftüsü Yıldırım’a bilgi verildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müftü Yıldırım, Türkiye Diyanet Vakfı’nın yayın alanındaki faaliyetlerinin dini ve kültürel eğitim açısından önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve iyi niyet temennileriyle sona erdi.

Muhabir: SELDA FINDIK