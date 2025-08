Osmancık Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1010 metrekare kapalı, 425 metrekare açık alana sahip olacak tesis 32 ahır, 3 servis odası, 2 veteriner odası, doğumhane, mutfak, gözlem odası, malzeme odası, 2 depo ve samanlıktan oluşacak.

Bölgedeki at yetiştiriciliği faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla planlanan proje ile kentte yarışçılığın altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Tesisin, atların sağlıklı ve güvenli bir ortamda bakımı ve takibine olanak sağlaması hedefleniyor.

Yapılan açıklamada: “Belediyemiz tarafından ilçemize, festival alanına kazandırılacak at yarışı tesisi kapsamında 44 odalı modern at bakım evinin inşaatına başlandı. Atçılık faaliyetlerine önemli katkı sağlayacak bu değerli yatırım, ilçemize hayırlı olsun” görüşüne yer verildi.

Muhabir: AA AJANS