Osmancık’ta zabıta ekipleri tarafından yapılan kontrollerde özellikle üretim alanlarının temizliği, çalışanların kişisel hijyen kuralları, kullanılan hammaddelerin uygunluğu ve satışa sunulan ürünlerin gramajları dikkatle değerlendirildi. Ayrıca fırınlarda ruhsat, fiyat tarifesi ve işyeri çalışma koşulları gibi mevzuata uygunluk konuları da denetim kapsamına alındı.

Vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıda tüketimi yapabilmesi için bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kurallara uyan işletmelere teşekkür ederken, eksikliği tespit edilen iş yerlerine gerekli uyarıların yapıldığını ifade etti.

Osmancık Belediyesi, gıda üretimi ve satışı yapan tüm işletmelerde kalite ve hijyen standartlarını yükseltmeyi hedefleyen denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi