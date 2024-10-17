Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret eden AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, Çorum’da yapımı devam eden güreş eğitim merkezi ve masa tenisi eğitim merkezi için 100 milyon lira ek ödenek sağlandığını açıkladı. Kaya, İskilip’e üç spor tesisi yapılacağını da müjdeledi.

Çorum Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve inşaat çalışmaları devam eden Güreş Eğitim Merkezi ve Masa Tenisi Eğitim Merkezleri için ek ödenek çıkartıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret eden AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, güreş eğitim merkezi ve masa tenisi eğitim merkezinin yapımına destek amacıyla bakanlıktan 100 milyon lira ek ödenek çıkartıldığını ifade etti.

İSKİLİP’E 3 TESİS

Milletvekili Kaya, İskilip ilçesine 3 spor tesisi yapılacağını da söyledi. Kaya, Sayın Bakanla görüşmemiz sonucunda, İskilip ilçemize kapalı yüzme havuzu, güreş antrenman salonu ve spor salonu sözü de aldık” dedi.