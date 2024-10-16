Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Futbol kültürü bakımından Avrupai zihniyetle düşünüp hareket edilmesi gerektiğine dikkat çeken Serkan Özbalta, tribün baskısının kulüpleri kaosa sürükleyebildiğini, bu bakımdan artık “vur, kır, parçala” kültüründen artık kurtulmaları gerektiğinin altını çizdi.

SEZONA İYİ GİREMEDİK

Geçen sezon play-off yarı finali oynayan takımın iskeletini koruduklarını ve bu kadroya takviyeler yaptıklarını, yenilerle eski oyuncuların bir adaptasyon süreci geçirdiklerini kaydeden Serkan Özbalta, “Sezona iyi bir başlangıç yapamadık. Bunu futbolcular da söylüyorlar zaten.

HER GEÇEN HAFTA ÜSTÜNE KOYUYORUZ

Ama her hafta üzerine koyarak devam ettik. İyi maçlar çıkarttık. Sakaryaspor ve Iğdır maçlarını kazanabilmiş olsaydık bugün 14 puanımız olurdu ve bu da bizi puan cetvelinde iyi bir konuma getirirdi. Bu maçları kazanamadığımız için çok üzgünüm.

Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, yukarıya doğru ivmelenen bir grafiğimiz var.

Geride kalan 8 haftalık periyotta, birçok istatistikte ilk üçte yer alıyoruz. Iğdır maçından sonra güncellenen istatistiklerde pozisyona girmede lideriz.

BEKLENTİYİ ARTIRMAK ZARAR VERİR

Çok ciddi bir ligde mücadele ediyoruz. Yüksek bütçelerle kurulan 8-10 takım var. Bu takımlara rağmen bugün geldiğimiz nokta hiçte fena değil aslında.

İki-üç maçlık seri yakalan takımlar bir anda farklı bir konuma gelebiliyor. Bunun tersi de olabilir. Birkaç kötü sonuçla yine farklı bir konuma gelebilir takımlar. Bu tür dalgalanmalar elbette olacaktır. Burada önemli olan, bu tür durumlarda desteği artırmak. Dalgalanma olduğunda yanlış yönlendirirsek o zaman sıkıntı yaşarız.

Yarı final oynayan takım neden 17-18 puanda değil, neden üst üste 5 maç kazanmıyor deyip beklentiyi artırmak kulübe ve takıma büyük zarar verir.

AYAKLARIMIZ YERE SAĞLAM BASMALI

Son 2 maçımızda gol yemeden 4 puan aldık, 4 maçta gol yemedik. Takımın performansı yukarıya doğru ivmeleniyor. Her zaman itidalli olmak zorundayız. Takım 17-18.sırada olsa da, 2-3.sırada olsa da her zaman ayaklarımız yere sağlam basmalı” şeklinde konuştu.

ÖZKAYNAKLARA DÖNÜLMESİ LAZIM

Ülke futbolunun içerisinde bulunduğu futbol ikliminde birçok parametrenin belirleyici olduğuna da dikkat çeken Serkan Özbalta, kulüplerin öz kaynaklara yönelmesi gerektiğinin altını çizerken, “Her hoca istediği oyuncuyu alıp, onlarla çalışmak ister. Ama bu her zaman mümkün değil. Büyük takımlar bile her zaman istedikleri oyuncuları alamıyorlar. Dövizin olduğu yerlerde ciddi anlamda bir külfet gerektiriyor. Bu yüzden ihracı artırıp özkaynaklara yönelmek lazım. O zaman Avrupa kültürünü kazanmış oluruz. Milli takımda bunu görüyoruz. Bu kimsenin kabahati değil ama kabahati düzeltmemek kabahat” şeklinde konuştu.

ÖNCELİKLİ HEDEF KALICI OLMAK

Çorum FK’nın 60 yıla yakın bir aranın ardından 1.Lig’e yükseldiğini ve öncelikli hedefinin bu ligde kalıcı olması gerektiğini de ifade eden teknik direktör Serkan Özbalta, “Başkanımız da zaten bunu söylüyor zaten. Önceliğimiz bu ligde devam etmek olmalı. Bu yüzden, futbol kültürünü, kendimize ait oyun felsefemizin olması lazım. Artık doğaçlama oyun yok. Oyun tarzı olan, ne oynadığını bilen bir takım olmak zorundayız. Yeni nesil teknik adamların felsefesi budur. Taç atışında bile bir felsefe var.

Bizim bir oyun felsefemiz var zaten. Bunu sahada uyguluyoruz. İyi cevaplar da aldık. İvmelenme yapmak zorundayız” dedi.

VUR-KIR-PARÇALA ARTIK ÇOK ÇOCUKSU

Taraftarların futbolun olmazsa olmaz bir parçası olduğuna da vurgu yapan Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, tribünlerin takım üzerindeki etkisine dikkat çekti. Kendisinin de 14 yıl profesyonel futbol oynadığını, ta çocukluk yıllarından da hatırladığı “vur-kır-parçala” sloganının günümüzde neredeyse her maçta kullanıldığını ifade ederken, “Bu kültür halen devam ediyor. Ama artık çok çocuksu kalıyor. Yeni bir kültür oluşturmamız gerekiyor.

Taraftarlar, lokomotif olan büyük takımların taraftarlarından etkileniyor. Onlar ne yapıyorlarsa öyle yapıyorlar. Taraftar yönetime baskı yaparsa işler kötüye gider.

BASKI BAZEN KAOSA NEDEN OLABİLİYOR

Bakış açısı ve kültürel futbol yapısı çok önemli. Mesela, bizde takım geriye ve yana oynadığı zaman tribünlerden hemen tepki sesleri yükseliyor. Futbolcu bundan olumsuz etkileniyor, hoca etkileniyor. Bunun neticesinde baskıyı hisseden unsurlar kısır bir döngüye giriyor. Bu da bazen kaosa neden olabiliyor. Bugün sorsanız çoğu futbol severin en iyi takımlar arasında Real Madrid ve Mencaster City bile bu tarz oynuyor. Ama onlara tepki gösterilmiyor, futbolcular özgüvenle oynuyorlar. Bizde hemen tepki gösteriliyor” şeklinde konuştu.

ENERJİ BOŞALMASI YAŞADIK

Geçen sezon play-off yarı finali oynadıklarını ve buna bağlı olarak beklentilerin yüksek olduğunu da kaydeden Serkan Özbalta, buna karşılık beklentilerin altında kalmalarını “enerji boşalması” olarak değerlendirdi. Özbalta, “60 yıla yakın bir süre sonra 1.Lig’e çıkılması ve ilk yılında play-off yarı finaline kalınması, finale kalsak Süper Lig’e çıkacağımıza dair genel bir kanı oluşması ciddi bir enerji boşalmasına neden oldu. Galatasaray’ın UEFA Kupası’nı kazandıktan sonraki yaşadıkları, Trabzonspor’un şampiyon olduktan sonra bir daha başarılı olamaması gibi bir durum ortaya çıktı. Ülke futbolu da, biz de boğuluyoruz. Oysa yapılanmanın devam etmesi, sabır gösterilmesi gerekiyor. Bunar olursa bakış açısı da değişiyor. Bugün takımlarımız Avrupa kupalarında neden kendilerinden zayıf takımlara eleniyor? Çünkü karşılarında sistemi olan, kurgusu olan, Avrupai futbol kültürü olan takımlar var da o yüzden eleniyorlar” şeklinde konuştu.