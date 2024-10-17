Ahlatcı Çorum FK’nın 20 Ekim Pazar günü Boluspor’la deplasmanda oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 9.hafta maçının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak maçı İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Saat 16.00’da başlayacak maçta Filiz’in yardımcılıklarını ise İstanbul bölgesinden Şenol Bektaş ve Ankara bölgesinden Azad İlhan yapacak. Adana bölgesinden Tarık Güldal da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

ÇORUM FK’NIN YENİLGİSİ YOK

Mustafa Kürşad Filiz hakemlik kariyerinde bugüne kadar Ahlatcı Çorum FK’nın 3 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda geçen sezon evinde Adanaspor’u 2-0, 2018-2019 sezonunda da Kocaelispor’u deplasmanda 3-0 yenerken, 2019-2020 sezonunda, sahasında Tarsus İdmanyurdu ile 0-0 berabere kaldı.

BOLUSPOR 4 MAÇTA 1 GALİBİYET ALABİLDİ

Filiz, Boluspor’un ise bugüne kadar 4 maçını yönetti. Kırmızı-beyazlı ekip bu maçlarda geçen sezon sahasında Giresunspor’u 2-1 yenerken, 2021-2022 sezonunda, sahasında Bandırmaspor’la 0-0 berabere kalıp, 2020-2021 sezonunda, evinde Keçiörengücü’ne, geçen sezon da deplasmanda Manisa FK’ya 1-0 yenildi.