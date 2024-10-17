Kadınlar Türkiye 2.Hentbol Ligi’nde 2024-2025 Sezonunun statü ve grupları belli oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından Ankara’daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda gerçekleşen kura çekiminde, 37 takım 8 gruba ayrıldı. Çorum Gençlikspor, Kastamonu Esan Akü Merkez Spor Kulübü, Kastamonu DSİ Spor Kulübü ve Sinopspor’la birlikte D grubunda yer aldı.
Deplasmanlı düzenlenecek ligde 5 takımlı gruplarda maçlar çift devreli, 4 takımlı gruplarda ise 3 devreli lig usulüne göre oynanacak.
Grup maçları sonunda, gruplarını ilk ikide bitiren toplam 16 takım eleme gruplarına kalacak. Eleme maçları sonunda oynanacak dörtlü final grubuna kalan takımlar aynı zamanda 1.Lig’e yükselecek.
Normal sezonda ligden düşme ise olmayacak.
Grup maçlarının fikstürü önümüzdeki günlerde açıklanacak.