Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, beraberinde İl Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Ekrem Sülük ve yönetim kurulu üyeleri Cumhur Sevinç ve Mustafa Aslan ile birlikte Çorum Barosu Başkanı Turan Kalıpçı’yı ziyaret etti.

Arıcı, geçtiğimiz günlerde Çorum Barosu Başkanlığına yeniden seçilen Turan Kalıpçı’yı tebrik edip ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulunurken, milli takım forması hediye etti.

Arıcı, ziyarette, Çorum Barosu ile ASKF arasında spor alanında yapılabilecek işbirlikleri ile ilgili istişarelerde de bulunduklarını söyledi.