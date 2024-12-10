Çorum’un Osmancık ilçesinde Karalargüney köyü ile Konaca köyleri arasında bağlantıyı sağlayan ve 'Ata Yolu' olarak bilinen yol, zamanla sel baskını ve doğal etkenler neticesinde bozularak kullanılamaz hale geldi. Yolun yeniden iki köyü birbirine bağlaması için Çorum İl Özel idaresi tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yolda iş makineleri ile genişletme çalışması yapılıyor.

Çalışma ile ilgili bilgi veren Karalargüney köyü Muhtarı Samittin Güler, “Dedelerimizden günümüze kadar yarım asırdan fazla bir zaman önce Karalargüney ve Konaca köyleri arasında 'Ata Yolu' olarak bilinen ve iki köyü kısa mesafeden birbirine bağlayan yolda, Çorum Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya’nın girişimleriyle Çorum Özel İdaresi tarafından genişletme ve sağlıklı ulaşım için çalışmalar başlatıldı. Çorum Özel İdare tarafından, genişletme çalışmalarının bitiminde de asfaltlanarak iki köy arasında daha sağlıklı ulaşım sağlanacağı tarafımıza bildirildi. Köyümüze bu hizmetin sağlanmasına vesile olan başta Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya ve Çorum Özel İdare Genel Sekreterimiz Recep Çıplak'a köy halkımız adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Editör: İHA AJANS