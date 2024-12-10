Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şehrimizde ve kırsal alanda yaşayan; trafik kazası, tıbbi müdahale esnasında veya hastalık nedeniyle ex olan sokak hayvanlarının toplanmasıyla ilgili görüntülerin sosyal medyada dolaşıma sokulması üzerine; Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmedikleri ve kendi çektikleri görüntüleri servis ettikleri düşünülen 5 personel açığa alınmış ve ivedi olarak haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Bu konuda kasıt, ihmal ve kusuru tespit edilenlerle ilgili yasal mevzuatın gerektirdiği tüm cezai müeyyideler titizlikle uygulanacaktır.

Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Kedi Müşahede Evi, Yaş Mama Üretim Tesisi ve Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği gibi tüm Türkiye’ye örnek olan çalışmalarımıza ve sokak hayvanlarıyla ilgili hassasiyetimize kimsenin gölge düşürmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Kamuoyunun bilgisine sunarız."