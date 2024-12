CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve parti yöneticilerinden oluşan heyet, esnaf ziyaretleri düzenleyerek sorun ve talepleri yerinde tespit etti.

Bahabey Caddesi, Emek Caddesi, Milönü ve civarında kahvehaneler başta olmak üzere esnafı ziyaret eden Solmaz ve Tahtasız, hem sorunları dinledi, hem de partinin yeni programının hazırlanacak olması nedeniyle halkın görüş ve önerilerini tespit etti. CHP heyeti, esnafın ve vatandaşların yoğun ve sıcak ilgisiyle karşılandı.

Vatandaşlar işsizlikten, hayat pahalılığından, yüksek enflasyonlar dert yanarak bir an önce erken seçime gidilmesini istedi.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz da AKP iktidarının ülkeyi yönetemediğini, hayatın her alanında olumsuzlukların ve tıkanmaların yaşandığını anlatarak, seçim sandığının bir an önce halkın önüne getirilmesini talep etti.

Editör: SELDA FINDIK