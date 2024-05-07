Çorum tandırının gördüğü ilgi karşısında, tandır ke bap salonlarının sayısı da giderek artıyor.

En son tandır kebap salonunu ise, Karacaköy Muhtarı Salih Biçer ile tandır ustası kardeşi Adem Biçer, Sobacılar Arastası girişinde hizmete açtı.

İnkılap Sokak’taki “Karaca Tandır Kebap” damak zevkine düşkün Çorumlulara “iddialı” biçimde hizmet vermeye başladı.

“Tandır kebap bizim işimiz” diyen tandır ustası Adem Biçer, kalite ve lezzet düşkünü herkesi “Karaca Tandır Kebap”a beklediğini söyledi.

Gel al paket servislerinin olduğunu da ifade eden Biçer, müşterilerinin 333 1 777 numaralı telefondan sipariş verebileceklerini kaydetti.