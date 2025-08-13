Osmancık İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilanda Osmancık ilçesinde bulunan bir fabrika ve arsasının icradan satılığa çıktığı duyuruldu.

MUHAMMEN BEDELİ

Cumhuriyet Mahallesi, Taşlı Sokak Mevki, 105 Ada , 15 Parsele kayıtlı taşınmaz tapu kaydında Betonarme Karkas Tek Katlı Çeltik Fabrikası Binası ve Tek Katlı Bekçi Kulübesi ve Arsası vasfında 3 bin 695 metrekare yüzölçümündeki taşınmazın muhammen bedeli 15 milyon 999 bin 970 lira olarak belirlendi.

Taşınmaz üzerinde; 2012 yılında inşa edildiği beyan edilen faal durumda çeltik fabrikası ve müştemilatlarının mevcut olduğu, yapıların; elektrik, su ve kanalizasyon gibi alt yapıya sahip olduğu raporda belirtildi.

İlanda, arsa üzerinde çeltik fabrikası, kurutma, leblebi, yöresel ürünler satış yeri, kuruluk olduğu yer alıyor.

İHALE TARİHİ NE ZAMAN?

Açık artırma usulü ile satılacak fabrika için teklifler 6-13 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Alıcı çıkmaması durumunda ikinci ihale ise 29 Ekim - 5 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.