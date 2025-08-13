2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Çorum Belediye Başkan Adayı olan merhum Tümgeneral Selahattin Yücel’in kardeşi, Bediha Yücel’in eşi, Gardiyan Erkin Yücel ve Adliye memuru Erinç Yücel’in babaları olan emekli öğretmen Fahrettin Yücel, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Fahrettin Yücel, kurtarılamayarak hayata veda etti.

Merhumun cenazesi bugün (13 Ağustos 2025 Çarşamba günü) saat 16.00’da Kale Mahallesi’nde bulunan Üçköy Derneği binası önünde düzenlenecek olan helallik alma merasiminin ardından Üçköy Köyü mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ