Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan duyuruda; hastane Acil Servis önü otopark yanında bulunan 818 m²'lik (226 m² kapalı, 77 m² yarı kapalı ve 515 m² açık) kantin-kafeterya işletmesinin, 3 yıllığına kiralanması işi için ihaleye çıkılacağı belirtildi. İşletmenin, şartnamede belirtilen tadilatların yapılması ve işletme gerekliliklerinin sağlanması sonrası bu süre sonunda hastaneye devredileceği ifade edildi.

İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ VE TEMİNATI NE KADAR?

İhale ilanında 1 (bir) yıllık muhammen kira bedeli 6 milyon 120 bin TL olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyenlerin muhammen bedelin %30’u oranında, yani 1 milyon 836 bin TL tutarında geçici teminat yatırması gerekiyor.

İHALE NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Kantin-kafeterya kiralama ihalesi, 21 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10.00’da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hastane Başhekimlik toplantı salonunda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin dosyalarını aynı gün saat 10.00'a kadar İdari ve Mali İşler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunlu.

İHALEYE KİMLER KATILABİLİR? İSTENEN ŞARTLAR NELER?

İhaleye katılacak firmalardan aranan başlıca kriterler arasında; kantin veya kafeterya işletmeciliği tecrübesi, ISO 22000 ve ISO 9001 kalite belgeleri, son iki yıla ait en az 10 milyon TL satış hasılatı ve en az 500 yataklı bir sağlık tesisinde bir yıllık işletme deneyimi gibi şartlar bulunuyor. İhale dokümanları 500 TL bedelle hastaneden temin edilebilecek.