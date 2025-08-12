Çorum'un Dodurga ilçesinde yaşayan bir vatandaş hastanede yatan arkadaşına çiçek göndermek isterken dolandırıldı. Çiçeğinin yarım saat içinde iletileceğini düşünerek online sipariş veren vatandaş, 10 Ağustos Pazar gününden beri çiçek sipariş ettiği kişilere ulaşamıyor.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezindeki çiçekçileri bilmediği için internetten sipariş vermek isteyen kişi Çorum'da çiçekçiler diye yaptığı aramada D.... Çiçek diye bir firma buldu. Whatsapp üzerinden görüştüğü kişiye siteden beğendiği 500 TL'lik çiçeğin sipariş eden ve ödemesini yapan vatandaş çiçeğinin adrese gönderilmediğini öğrendi.

Dolandırıcılar, online ödeme aldıktan sonra kayıplara karıştı.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan mağdur, "Siparişi hızlı iletilmesi için Çorum merkezden bir çiçekçi olsun istedim o nedenle buradan sipariş verdim. Ancak hem paramı kaptırdım hem arkadaşıma çiçek gönderemedim. Benim yaşadığımı başkaları yaşamasın istiyorum. Tüm Çorumluları dikkatli olmaları yönünde uyarıyorum. 053070311... numaralı bir telefon kullanıyorlar ve Y. D. ismine IBAN'a para isteniyor." dedi.