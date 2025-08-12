Türk Kızılayı Şube Başkanı Kerim Mandıralıoğlu, bugün ve yarın Atatürk Meydanında düzenlenecek kan bağışı kampanyasına sağlıklı her insanı davet etti.

Mandıralıoğlu, “Kan bağışında bulunup hastalara umut ol! Çocuğunu-torununu futbol topu ile sevindir. Atatürk Meydanında düzenlenecek kan bağışı kampanyası saat 11.00 ile 18.30 arasında gerçekleşecek. Kan bağışında bulunan herkese Futbol Topu hediye edilecek. Ayrıca çeşitli ikramlarda bulunulacak. Sungurlu'muzda yaşayan duyarlı tüm kardeşlerimizi en kolay iyilik hareketi olan kan bağışına bekliyoruz. Hem kan ihtiyacı olanlara umut olun, hem de çocuklarınızı sevindirin. “Biz Birbirimize Candan Bağlıyız!" Haydi Sungurlu kan bağışına! Haydi küçük yürekler! Anne-baba ve büyüklerinizi ikna ederek Futbol Topu hediyesini almaya!” dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK