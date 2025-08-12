Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Üşümezsoy, “Kırılma potansiyeli var” diyerek yeni bir kritik bölgeyi işaret etti.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Alakır-Sındırgı olduğunu duyurdu.

Deprem, çevre illerde de hissedildi ve vatandaşlar panikle sokaklara çıktı.

PROF. DR. ÜŞÜMEZSOY: KIRILMA POTANSİYELİ VAR

Haftalar önce yaşanan depremi nokta atışı tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu akşam katıldığı özel bir kanalın canlı yayınında bundan sonraki döneme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Özellikle Kütahya'nın Simav ilçesini işaret eden Üşümezsoy, "Simav'da kırılma potansiyeli var" ifadelerini kullandı.

Üşümezsoy, şu ifadeleri kullandı:

Bundan sonra burada büyük bir deprem olmaz diyemeyiz, ancak Simav için risk tamamen bitti demek de doğru değil. Kırılma potansiyeli var. 5.9’luk bir depremle Simav’da bir kırılma yaşandı.

Simav’ın önünde Emet diye bir yer var ve oraya doğru ilerleyen bir kesim bulunuyor.

Simav Dağı’na çıktık; dağ yükseliyor, önündeki alan çöküyor. Bu çökme anında deprem oluyor. Örneğin, 1969’da Alaşehir’de 6.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Manisa’nın depremselliğini anlatmam için çok hazırlıklıydım, ama bir kaza nedeniyle gidemedim. Bunun üzerine bir video çektim. O videoda altını çizerek konuştuğum için söylediklerim net duyuluyor. Yoksa ben bunları 20 yıldan beri çeşitli yerlerde zaten söylüyorum.

Simav Dağı’nda şüpheliyiz. Gediz’de 6.4 ve Simav’da 6.1 büyüklüğünde depremlerde, 10 km’lik bir fay, 100 kilometrekarelik bir yüzey yırtılıyor. Gediz’de 7.1 büyüklüğündeki deprem, kuzeye kayma ile oluşmuştu. Simav’ın devamında böyle hatlar var. Hemen karşısında Eğrigöz var; o da bir yükselti.

"İSTANBUL'DA DEPREM YOK"

Üşümezsoy, "İstanbul'da risk var mı?" sorusuna ise, "Bölgedeki Simav, Demirci ve Uşak faylarının tetiklenme riski bulunuyor. Olası İstanbul depremi yok, İstanbul’daki bütün faylar kırıldı. Deprem yok" şeklinde yanıtladı.