Gülabibey, Akkent ve Yeniyol Mahalle teşkilatları mahalle sakinlerini, işyerlerinde, evlerinde ve dinlenmek için oturdukları parklarda ziyaret ediyor.

Sokak sokak, Kapı kapı, dolaşan teşkilat mensupları, vatandaşları hem partilerine üye yapıyorlar, hem de Türk Bayrağı dağıtıyorlar.

Vatandaşlarla gönülden gönüle köprüler kuran teşkilat üyeleri, mahallelerinde girilmedik hane çalınmadık kapı bırakmamak düsturu ile hareket ediyor.

Ziyaretler sırasında vatandaşlarla iç içe olunup, onların dilek ve önerilerini dinleyerek “Terörsüz Türkiye” konusunda bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, mahalle teşkilatları olarak saha çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

Mahallelerde sokak sokak, kapı kapı dolaşarak girmedik gönül, çalmadık kapı bırakmamak düsturu ile saha çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Mustafa Alagöz, “Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, girilmedik gönül, çalınmadık kapı sıkılmadık el bırakmayacağız. Ziyaretlerimiz sırasında üye sayımızı artırarak, AK Parti ailemizi büyütmeye devam ediyoruz” dedi.

Mustafa Alagöz, vatandaşlarla yaptıkları sohbette “Terörsüz Türkiye” sürecinin başarıya ulaşmasının barışa ve Türk ekonomisine olası katkılarını anlattıklarını söyledi.

