Öğretmen Bilal Coştu’nun evladı Safa ile Yurdagül & Osman Demirkoparan çiftinin kızları Hatice için geçtiğimiz günlerde Kırıkkale’de kına ve düğün etkinliği yapılmıştı. Hatice & Safa çifti için ilimiz İskilip İlçesi’nde de düğün töreni düzenlendi.

Gelin alma töreni Tokatlı Camii önünden başladı ve ardından Atatürk Orman Çiftliği’ndeki görkemli düğün töreni ile devam etti. Misafirlere yöresel lezzetlerden İskilip dolması ikram edildi.

Düğüne Çorum Valisi Ali Çalgan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammed Kasım Gönüllü, AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Oğuzhan Kaya ve Av. Yusuf Ahlatcı, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci başta olmak üzere iş, siyaset ve bürokrasi dünyasından çok sayıda davetli katılarak genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Düğün için ilçeye gelen protokol üyeleri ile devletin üst düzey bürokratları, ilçeyi de gezme fırsatı buldu.

