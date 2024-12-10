Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da da sayısı hızla artan hobi bahçeleri için İl Tarım Müdürlüğü harekete geçti. Tarım arazisi niteliğinde olan alanlara yapılan hobi bahçelerine rekor cezalar yazılmaya başlandı.

Son olarak Sarmaşa’da tapusu kooperatife ait olan 74 hobi bahçesine 787 bin 447 lira idari para cezası kesildi.

Vatandaşlar cezaya itiraz etmeye hazırlanırken, bir hobi bahçesi sakini bu alanın 1. sınıf sulak ekili tarım arazisi olmadığını dile getirdi. Sarmaşa’da hala yeni yerlerin parsellenerek hobi bahçesi olarak satıldığını ifade eden vatandaş, “Neden bunlar engellenmiyor da bizim hobi bahçelerimize ceza yazılıyor. 3-5 meyve ağacı diktik, kaldı ki burası 1. sınıf sulak ekili tarım arazisi değil biz bu boş alanları değerlendirdik.” diye konuştu.

“FATURAYI VATANDAŞA KESMEK HİÇ ADİL DEĞİL”

Cezalara tepki gösteren bir başka vatandaş da hobi bahçelerinin ya baştan engellenmesi gerektiğini ya da mantıklı çözümler üretilmesi gerektiğini savundu.

10 yılı aşkın süredir kooperatif kurularak tarlaların hobi bahçesi şeklinde parsellendiğini ve satıldığını hatırlatan vatandaş, “Hobi bahçeleri son gaz devam ediyor. İmar Barışından yararlandırılıyor para tahsil ediliyor, belediyeler parselleri numaralandırıyor, elektrik aboneliği, su kuyusu aboneliği veriliyor, emlak vergisi alınıyor, kısacası şehrin etrafında yerleşim yerleri oluşuyor kimsecikler görmüyor. Kasım 2024 sonu itibariyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü durumu fark ediyor ve tarım arazisinin bozulması gerekçesiyle kooperatiflere büyük cezalar yazıyor, devamında bahçe sahiplerine yaptıkları konutları yıkması şartıyla tekrar ceza uygulayıp arazinin ilk haline getirilmesini isteyecekler, yani imkansızı. Aklın yolu birdir, ya baştan engelleyecektiniz ya da mantıklı çözüm üreteceksiniz. Kooperatif kurup parselleyip satanlar kazandı, cezasını organik sebze, meyve yemek, salçasını pekmezini yapmak, şehir stresinden kurtulmak isteyen ve olanını oraya harcayan bizlere kesmek hiç adaletli değil.” ifadesini kullandı.