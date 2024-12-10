Çorum Belediyesi METLAB marka akıllı su saati kullanan vatandaşların firma kaynaklı sorunlar yaşamaması adına yıl sonuna kadar su saatlerini değiştirmeleri konusunda uyarıda bulundu.

METLAB marka akıllı su saatlerinde yaşanılan teknik arıza nedeniyle su kesintileri oluştuğunu belirtildiği açıklamada “METLAB firmasından kaynaklanan problemler nedeniyle Belediyemizin METLAB markalı kartlı su sayacı kullanan aboneleri su kesintisi yaşamaktadır. Yaşanan mağduriyetin önüne geçmek amacıyla METLAB marka akıllı su sayacı kullanan vatandaşların en geç 31.12.2024 tarihine kadar belediyemize sayaç değişimi için başvurması gerekmektedir.” denildi.

Editör: Haber Merkezi