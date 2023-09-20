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Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Çorum FK'nın Hollandalı santrforu Thomas Jacco Verheydt, sezon hedefleri ve Türkiye'deki futbol anlayışıyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. Uzun yıllar Hollanda'da farklı liglerde top koşturan Thomas, "Trendyol 1. Lig'de Türkiye'de ilk maçımda 2 gol, 1 asistlik performansım vardı. Tabii bu ülkeye yeni gelen biri olarak, bu şekilde bir merhaba demek güzel oldu" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE BİREYSEL

MÜCADELE ÖN PLANDA'

Hollanda ile Türkiye'de oynanan futbol arasında nasıl farklılıklar olduğunun sorulması üzerine Thomas, "Hollanda'da oynanan futbol daha çok teknik top oynamaya odaklı bir futbol oynanıyor. Türkiye'de daha çok fiziğe dayalı bir futbol var. Bireysel mücadelelerin daha çok ön plana çıktığı bir futbol var. Gol yediğiniz zaman, rakip geri çekildiği için gol atmak kolay olmuyor" diye konuştu.

"TAKIMIMA KATKI

SAĞLAMAK İSTİYORUM"

Gol atmanın öncesinde takımına katkı sağlamanın daha öncelikli olduğunu dile getiren 31 yaşındaki forvet, "Tabii ki bir golcü oyuncu olarak goller atmak istiyorum. Diğer bir yandan takım için önemli bir oyuncu olmak istiyorum. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Forvet oyuncusu olarak atabildiğim kadar gol atmak istiyorum. Daha önceki senelerde 15 gol, geçen sene 30 gol hedeflerine ulaştım. Burada da 10-15 gol hedeflerine ulaşmak için mücadelede edeceğim. Bir kez daha söylemek istiyorum ki benim için önemli olan takım için önemli olmak. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Tabii ki forvet olarak da gol atmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"TARAFTARIN SICAK

BİR İLGİSİ VAR"

Çorum'a yeni gelmesine rağmen kendisini şehre ve taraftara çok yakın hissettiğini belirten Thomas Verheydt, "Aslında Çorum taraftarı takımına çok bağlı bir taraftarlar. Şehrin neresine giderseniz gidin, taraftarın o sıcaklığını ve ilgisini görüyorsunuz. Bütün şehir Çorum FK bayraklarıyla donatılmış. Onun dışında Çorum küçük bir şehir, bir futbol için tamamen işine konsantre olup, kendini geliştirebileceği şirin bir şehir aslında" cümlelerine yer verdi. (İHA)