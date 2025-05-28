Alaca, Sungurlu ve Kargı ilçeleri ile çevre bölgelerde görülen şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarlarının geçici olarak kapatıldığının belirtildiği açıklamada, İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu tarafından bayram öncesi alınacak tedbirleri karara bağladığı bildirildi.

Buna göre, kurbanlık satışları 31 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yalnızca İl Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen alanlarda yapılacak. Satış ve kesim alanlarında ise günlük temizlik, dezenfeksiyon ve vektörle mücadele çalışmaları yürütülecek.

SIKI NAKİL VE DENETİM UYGULAMASI

Büyükbaş hayvan nakilleri hayvan pasaportları, küçükbaş hayvanlar ise nakil belgeleriyle yapılabilecek. İl dışından gelen tüm hayvanlar için veteriner sağlık raporu zorunlu olacak. Bayram döneminde yoğunluk yaşanan yollar üzerinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile kolluk kuvvetleri tarafından denetimler gerçekleştirilecek.

GEBE VE DAMIZLIK DİŞİLERE YASAK

Kurbanlık vasfı taşımayan, yaşı tutmayan, gebe ya da damızlık değeri taşıyan dişi hayvanların satışı ve kesimi yasaklandı. Bu hayvanların kurban satış ve kesim yerlerine alınmayacağı açıklandı.

Kesilen hayvanların kulak küpeleri ve pasaportlarının bakanlık sisteminden düşülmesi için gerekli işlemler yapılacak. Satıcıların pasaportları en geç 7 gün içinde en yakın Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim etmesi zorunlu olacak.

SOKAKTA KESİME GEÇİT YOK

Kurban kesimleri yalnızca onaylı kesimhanelerde veya köylerde kişilerin kendi bahçelerinde yapılabilecek. Cadde, sokak, park gibi kamuya açık alanlarda kesim kesinlikle yasak olacak. Kesimlerin, hijyenik koşullarda, çevreye zarar vermeden ve ehil kişilerce gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

ZOONOTİK HASTALIKLARA KARŞI UYARILAR ARTIYOR

Satış ve kesim yerlerine; Kist Hidatik, Şarbon, Bruselloz, Tüberküloz ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi zoonotik hastalıklara karşı uyarıcı afişler yerleştirilecek. Ayrıca vatandaşlardan sakatatları çöpe atmaları ya da hayvanlara vermemeleri, çevreye duyarlı davranmaları istendi.

Yetkililer, tüm vatandaşların dini vecibelerini sağlıklı koşullarda yerine getirmeleri ve toplum sağlığının korunması için belirlenen kurallara hassasiyetle uyması gerektiğini vurguladı.

Editör: Haber Merkezi