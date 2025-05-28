Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, sosyal hizmet alanında uzman konuklar tecrübelerini paylaştı. Panelin akademik danışmanlığını Hitit Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nevzat Gencer üstlendi.

Çorum Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü’nden alanında uzman isimlerin katıldığı programda; çocuk, kadın, engelli ve yaşlı bireylere yönelik sosyal hizmet uygulamaları ele alındı. Katılımcılar, uzman konukların saha deneyimlerinden faydalanarak mesleki bilgi edinme imkânı buldu.

Etkinliğin interaktif bölümünde öğrenciler, konuklara sorular yöneltti ve sosyal hizmet mesleğine dair önemli detayları birinci elden öğrenme fırsatı yakaladı.

Program sonunda Doç. Dr. Nevzat Gencer, projenin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen başta proje yürütücüsü ve Kulüp Başkanı Amine Avcu olmak üzere tüm kulüp üyelerine teşekkür etti. Ayrıca Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doç. Dr. Menekşe Şahin, Doç. Dr. Rasim Babahanoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Hatipoğlu’na katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Panel, konuşmacılara katılım belgelerinin verilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR