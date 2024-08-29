Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2024/03 sayılı “Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi” ile hayvan hastalıklarının önlenmesi, mücadelesi, kontrolü, hayvanların kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması ve hareket kontrollerini sağlamaya yönelik hazırlanan program doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı ve eğitim düzenlendi.

27-28-29 Ağustos tarihlerinde 3 gün süreyle gerçekleşen toplantıda konu uzmanları tarafından hayvancılık bilgi sistemleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerinde görev yapmakta olan veteriner hekimler katıldı.

Hayvan hastalıklarına karşı etkin koruma, mücadele ve hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların önlenmesinin en temel görevlerinden olduğunu kaydeden Göktekin, “Müdürlüğümüz de bu görevini yerine getirmek amacıyla özverili bir şekilde yaz-kış, gece-gündüz demeden aralıksız bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Hayvan hastalıklarının önlenmesi, mücadelesi, kontrolü, hayvanların kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması ve hareket kontrollerini sağlamaya yönelik olarak hazırlanan programın anlatılacağı toplantımızın verimli olmasını ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR