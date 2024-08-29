Çorum Belediyesi Hizmet Binası Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı ve Çorum Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat, Türkiye Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Çorum ve bölge illerden sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı ve Çorum Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat, sivil toplum kuruluşları ile yerel ve genel yönetimlerin işbirliğinin önemine dikkat çekti. Bu işbirliğinin en önemli örneğinin 6 Şubat depremde ortaya çıktığını ifade eden Yağbat, “Depremde devlet kademeleri ile birlikte harekete geçen ilk kuruluşlar sivil toplum kuruluşları olmuştur. Biz de Çorum Belediyesi olarak depremin hemen ardından Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine giderek arama kurtarma çalışmalarına vakit geçirmeden başladık. Hemen ardından şehrimizdeki sivil toplum kuruluşları insani yardım çalışmaları için seferber oldu" dedi.



Sivil toplum kuruluşlarının şehirlerin imar ve ihya edilmesinde genel idarelere ve yerel idareye yol gösterici olma özelliği taşıdığına dikkat çeken Yağbat, “Birlikte yönetim anlayışının en güzel örneğini ve çatısını da kent konseyleri oluşturuyor. Yerel idare ile sivil toplum örgütlerinin işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlediğimiz bu toplantının olumsu sonuçlar vereceğine ve işbirliğinin gelişmesinde son derece faydalı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Azize Serap Tuncer “Belediyeler ile STK İşbirliği ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılımda STK'ların Rolü ve Önemi”, Emekli Vali Hasan İpek “Doğal Afetlerle mücadelede Belediye-STK İşbirliği, Çorum Kent Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Gökgöz de "Kent Konseyi Kavramı ve Belediyelerde Kent Konseyi Çalışmaları” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Programda konuşmaların ardından katılım belgeleri takdim edildi.