Çorum il sınırları içerisinde düğünler, özel günler, kutlamalar ve çeşitli etkinliklerde şenlik ve işaret fişekleri (havai fişek vb.) gibi piroteknik maddelerin kullanılmasına sınırlandırma getirildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, piroteknik maddelerin kullanımında kuralların aksine hareket edenler için adli ve idari işlem yapılacağının altı çizildi.

Söz konusu maddeleri satmaya yetkili av bayileri dışında satış gerçekleştiren bakkal, market, pastane, kırtasiye, oyuncakçı ve hırdavatçı gibi işyerlerinde satış yapılmasının engellendiğinin belirtildiği açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Av bayilerinin satış yaparken oyun ve eğlence aracı olan piroteknik maddeleri (maytap, torpil, tabanca mantarı vs.) 18 yaşından küçüklere satması, şenlik ve işaret fişeklerini (havai fişek) ise A sınıfı yeterlilik belgesi olmayanlara satması yasaklanmıştır.

Maytap, torpil gibi oyun ve eğlence araçlarının 18 yaşından büyük bile olsa havanın kararmasından sonra kişilerin bulundurması ve taşıması yasaklanmıştır.

Editör: Haber Merkezi

Havai fişeklerinin kullanılabilmesi için en az 72 saat önce müracaat şartı getirilmiş, gerekli tüm belgeler sunulduktan ve tahkikat yapıldıktan sonra talebin ilgili mevzuata uygun olduğunun tespit edilmesi, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve Valilik makamının uygun görmesi halinde kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır.Tüm şartlar sağlansa dahi havai fişek gösterilerinin sadece 19.00 ile 24.00 saatleri arasında yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.Belirtilen hükümlere uyulmaması halinde; Zabıta tarafından derhal men edilecek ve tespit edilen uygunsuzluğun konusuna göre; adli yönden genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi suçlarından adli işlem başlatılacak; idari yönden ise olayın durumuna göre Kabahatler Kanunu kapsamında (Emre Aykırı Davranış/ Gürültü, Mülkiyetin kamuya geçirilmesi), Çevre Kanunu kapsamında (Gürültü, idari nitelikteki cezalar ve işlemler), 87/12028 karar sayılı Tüzüğün 129. Maddesi kapsamında (uyarı belgelerin geçici veya duruma göre sürekli olarak geri alınması) işlem yapılması hüküm altına alınmıştır.”