Çorum’da hastalara servis edilen yemekten kurt çıktı.

Mide bulandıran olay 1 Ocak’ta Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşandı. Hasta ve refakatçılar için verilen yemekten çıkan kurt hasta ve hasta yakınlarını şok etti.

Daha önce de personel için çıkarılan yemeğin içinden kurt çıkmış olması “Hastane yemekhanesinde hijyen kurallarına uyulmuyor mu? Yemekhanede yönetim tarafından denetleme yapılmıyor mu?” sorusunu akıllara getirdi.

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Whatsapp Image 2025 01 02 At 13.49 Horz-1Whatsapp Image 2025 01 02 At 13.49.15 (1)Daha önce de personeller için çıkarılan yemekten kurt çıkmıştı 

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK