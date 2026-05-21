Çorum'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinik girişi önünde yaşanan hasta indirme-bindirme sorunu vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Hastane girişinde yeterli düzenleme yapılmadığını dile getiren bir vatandaş hastaların çoğu zaman yol ortasında araçlardan indirildiğini ve bunun hem trafik güvenliğini hem de hasta güvenliğini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Hastalarını hastaneye getiren bazı sürücüler yol ortasında araçlarını bırakıp dakikalarca gelmediğini savunan vatandaş, "Bu durum hastane önünde araç trafiğine neden oluyor. " ifadesini kullandı.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan vatandaş, hastane yakınında uygun bir alan bulunmasına rağmen bu bölümün özel araçlar tarafından otopark olarak kullanıldığını, söz konusu alanın ise hasta indirme-bindirme noktası olarak değerlendirilebileceğini dile getirdi. Özellikle yaşlı ve sağlık durumu hassas hastaların yoğun araç trafiğinin bulunduğu bölgede araçlardan indirilmesinin risk oluşturduğunu belirten vatandaş, yetkililerden bölgede yeni bir düzenleme yapılmasını istedi. Sürücüler de mevcut durumun trafik akışını olumsuz etkilediğini, kısa süreli duraklamaların zaman zaman yoğunluğa neden olduğunu ifade etti.