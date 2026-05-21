Araştırmada seçmenlere yöneltilen “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen

yanıtlar, siyasetteki son tabloyu ortaya koydu.

CHP OY ORANINI ARTIRDI

Anket sonuçlarında en dikkat çeken veri, CHP'nin yükselişi oldu. 2023 Genel Seçimlerine göre oylarını yüzde 10,1 oranında artıran CHP, yüzde 35,4 ile ilk sırada yer aldı.

AK Parti ise yüzde 31,7 oy oranında kaldı. İktidar partisinin oylarında, bir önceki genel seçime göre yüzde 3,9'luk

bir erime olduğu gözlemlendi.

ÜÇÜNCÜLÜK YARIŞI

Listenin üçüncü sırasında yüzde 8,8 ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bulunurken, onu çok dar bir marjla yüzde 8,6 ile DEM Parti takip ediyor.

Anketin en çarpıcı düşüş yaşayan partisi ise İYİ Parti oldu. Oylarında yüzde 4,6'lık bir azalma görülen İYİ

Parti, yüzde 5,1 seviyesine geriledi.

ZAFER PARTİSİ VE YRP'DE YÜKSELİŞ İVMESİ

Alt sıralarda yer alan partilerden Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi (YRP) oylarını artıran siyasi oluşumlar oldu.