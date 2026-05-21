Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’un Yomra ilçesinde düzenlenen AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, Çorum’u da yakından ilgilendiren hızlı tren projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Demiryolu Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara değinen Uraloğlu, hattın önemli ayaklarından biri olan Kırıkkale-Çorum kesiminde yapım sürecinin başladığını hatırlattı. Projenin devamında yer alan Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza etaplarının da ihale süreçlerinin tamamlandığını belirten Uraloğlu, bölgenin ulaşım altyapısında önemli bir dönüşüm yaşanacağını ifade etti.

Karadeniz hattını Samsun’dan Artvin’e kadar birbirine bağlayacak projeyle, hem yolcu hem de yük taşımacılığında ciddi bir kapasite artışı hedefleniyor.

Muhabir: Anadolu Ajansı