Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde polikliniklere başvuran (diş dâhil) hastalara yapılan muayene sayısı 2.429.978, acil servise başvuran hastalara yapılan muayene sayısı 1.103.185 olmak üzere toplam 3.533.163 ayaktan hasta muayenesi yapıldı. 2022 yılı ile karşılaştırıldığında 2023 yılında hasta başvurularında % 17,48 artış yaşandı.

GÜNLÜK 9.605 MUAYENE

2.429.978 ayaktan muayene sayısı incelendiğinde günlük ortalama 9.605 (253 iş gününe göre) muayene gerçekleştirilirken, 1.103.185 acil servis muayene sayısı incelendiğinde günlük ortalama 3.022 acil servis muayenesi yapıldı.

AĞIZ VE DİŞ’TE % 3,64 ARTIŞ

80 ünit ile hizmet verilen ağız ve diş sağlığı hizmetinde ise 2023 yılı içerisinde toplam 258.736 hastaya bakılırken, hasta başvurularında 2022 yılına göre %3,64 oranında artış yaşandı.

YOĞUN BAKIMDA DA ARTIŞ VAR

Çorum’da yoğun bakımlar dahil olmak üzere toplam 1.455 hasta yatağının bulunduğunun belirtildiği açıklamada, yıl içerisinde 65.378 hastaya yatarak tedavi sağlandığı, 2022 yılı ile karşılaştırıldığında % 9,56 oranında artışın meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan 197 adet yoğun bakım (erişkin yoğun bakım:159, çocuk yoğun bakım:10, yenidoğan yoğun bakım:28 yatak) yatağının bulunduğu Çorum’da yıl içerisinde 13.890 hastaya hizmet verilirken, 2022 yılına göre yatan hasta sayısında da %13,62 oranında artış oldu.

Editör: BÜLENT USLU