Çorum’da halk otobüsü şoförünün, durak boş olmasına rağmen yolcuları yol ortasında indirmesi tepki topladı.

Olay, kent merkezinde seyir halindeki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, durağın müsait olmasına rağmen halk otobüsü şoförünün aracı durağa yanaştırmadığı ve yolcuları yol ortasında indirdiği görülüyor. Trafiğin aksamına neden halk otobüsü şoförü tepki topladı.

Sürücünün bu davranışı, hem yolcuların güvenliğini hem de trafik akışını tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle eleştirilere neden oldu.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK