Çorum’da yayın yapan ulusal ve yerel medya temsilcileri, bugün Adliye binası önünde bir araya gelerek, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun korumalarına tepki gösterdi.

Programda sadece işini yapmaya çalıştıklarını belirten gazeteciler, korumaların sert müdahalesinin kabul edilebilir bir yanı olmadığını ifade ederek suç duyurusunda bulundu.

Korumalar tarafından şiddete maruz kalan Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca, “Gazetecilere tartaklama ve şiddet uygulamanın etik olmadığını söylememize rağmen 5-6 koruma üzerimize çullandılar. Küfür içeren sözlerle gözaltı yapmaya çalıştılar.” dedi

Gazetecilerin hedef gösterilerek küçük düşürülmeye çalışıldığını aktaran Karaca;

“Geçtiğimiz Pazar günü İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Çorum programı vardı. Bu programa Çorum basını olarak davet edildik. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun salona gelişinin ve yerine oturmasının ardından basın mensupları olarak sahne kısmından salonun fotoğraflarını çekerek görüntü almaya başladık. Bu sırada Volkan Sınayuç arkadaşımız başta olmak üzere basınımız sert bir şekilde aşağı indirilmeye çalışıldı. Görüntü almaları engellenmeye çalışıldı. Daha sonra kendisinin Gazeteci olduğunu söylemesine rağmen salonun ortasında tartaklamaya çalışıldı. Bunun üzerine Cuma Şahin arkadaşımız ve ben araya girerek koruma görevlilerine mesleğimizi yaptığımızı iletmeye çalıştığımızı belirtmemize rağmen, Cuma Şahin ve Engin Erenler’e korumalar tarafından sert bir şekilde müdahale edildi. İçeride yaşanan olayların ardından korumalar yine sert tavırlarla, müdahale ve küfürler ile Cuma Şahin’i salondan atmaya çalıştılar. Ardından ben ve Engin Erenler arkasından gittiğimizde korumaların bizlere de fiziksel ve sert müdahalelerde bulundular. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun programına gazeteciler davet edilmişlerdir ve onun üzerine programı görüntüleme çalışmışlardır. Çorum ile birlikte Türkiye genelinde son dönemlerde gazetecilere yönelik şiddet, hakaret ve tehditler artmaya başlamıştır. Gazeteciler hedef gösterilerek küçük düşürülmeye çalışılmaktadır. Bu yapılanları kınıyoruz ve Çorum Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı

Olaya tanıklık eden gazeteci Cuma Şahin ise, yaşanan olayı kınadığını belirterek;

“Burada kimsenin tasvip etmediği bir olaya maruz kaldık. Bizim oraya gelişimizin tek nedeni davetli olmamız ve görevimizi yapmaya çalışmamızdı. Bu kadar taşkınlığa neden olacak bir davranışımız da olmadı. Ancak günlerdir yolda olduklarını, stresli olduklarını iddia eden korumaların bizlere hakaret ederek fiziki şiddet uygulaması bizleri çok üzmüştür. Bizim tek amacımız haber yapmaktı. Zaten 2-3 gündür sitelerimizde programın duyurusunu yapıyorduk. Bu yaşanan olayları bir kez daha kınıyorum ve sorumluların gereken cezayı almasını talep ediyoruz. Bu nedenle suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu olaylar gazetecilere yapılmış bir hakarettir. Siyasetçilerin bundan sonra korumalarını daha eğitimli kişilerden seçmeleri kendileri için de iyi olacaktır.” şeklinde konuştu

GAZETECİLERE SALDIRI ULUSAL HABER KANALLARINDA GENİŞ YER BULDU

Bu arada Çorum’da gazetecilerin korumalar tarafından uğradığı saldırı ulusal haber kanalların da geniş yer buldu.

Kanallar, gazetecilere saldırıyı ana haber bültenlerinde geniş yer verdi.

DERVİŞOĞLU SESSİZ KALDI

Dervişoğlu, olaydan sonra hiçbir açıklama yapmazken, gazeteciler Dervişoğlu’nun olaya sessiz kalmasına tepki gösterdi.Çorum’da yayın yapan ulusal ve yerel medya temsilcileri, bugün Adliye binası önünde bir araya gelerek, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun korumalarına tepki gösterdi.

Programda sadece işini yapmaya çalıştıklarını belirten gazeteciler, korumaların sert müdahalesinin kabul edilebilir bir yanı olmadığını ifade ederek suç duyurusunda bulundu.

Korumalar tarafından şiddete maruz kalan Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca, “Gazetecilere tartaklama ve şiddet uygulamanın etik olmadığını söylememize rağmen 5-6 koruma üzerimize çullandılar. Küfür içeren sözlerle gözaltı yapmaya çalıştılar.” dedi

Gazetecilerin hedef gösterilerek küçük düşürülmeye çalışıldığını aktaran Karaca, “Geçtiğimiz Pazar günü İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Çorum programı vardı. Bu programa Çorum basını olarak davet edildik. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun salona gelişinin ve yerine oturmasının ardından basın mensupları olarak sahne kısmından salonun fotoğraflarını çekerek görüntü almaya başladık. Bu sırada Volkan Sınayuç arkadaşımız başta olmak üzere basınımız sert bir şekilde aşağı indirilmeye çalışıldı. Görüntü almaları engellenmeye çalışıldı. Daha sonra kendisinin Gazeteci olduğunu söylemesine rağmen salonun ortasında tartaklamaya çalışıldı. Bunun üzerine Cuma Şahin arkadaşımız ve ben araya girerek koruma görevlilerine mesleğimizi yaptığımızı iletmeye çalıştığımızı belirtmemize rağmen, Cuma Şahin ve Engin Erenler’e korumalar tarafından sert bir şekilde müdahale edildi. İçeride yaşanan olayların ardından korumalar yine sert tavırlarla, müdahale ve küfürler ile Cuma Şahin’i salondan atmaya çalıştılar. Ardından ben ve Engin Erenler arkasından gittiğimizde korumaların bizlere de fiziksel ve sert müdahalelerde bulundular. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun programına gazeteciler davet edilmişlerdir ve onun üzerine programı görüntüleme çalışmışlardır. Çorum ile birlikte Türkiye genelinde son dönemlerde gazetecilere yönelik şiddet, hakaret ve tehditler artmaya başlamıştır. Gazeteciler hedef gösterilerek küçük düşürülmeye çalışılmaktadır. Bu yapılanları kınıyoruz ve Çorum Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı. Olaya tanıklık eden gazeteci Cuma Şahin ise, yaşanan olayı kınadığını belirterek, “Burada kimsenin tasvip etmediği bir olaya maruz kaldık. Bizim oraya gelişimizin tek nedeni davetli olmamız ve görevimizi yapmaya çalışmamızdı. Bu kadar taşkınlığa neden olacak bir davranışımız da olmadı. Ancak günlerdir yolda olduklarını, stresli olduklarını iddia eden korumaların bizlere hakaret ederek fiziki şiddet uygulaması bizleri çok üzmüştür. Bizim tek amacımız haber yapmaktı. Zaten 2-3 gündür sitelerimizde programın duyurusunu yapıyorduk. Bu yaşanan olayları bir kez daha kınıyorum ve sorumluların gereken cezayı almasını talep ediyoruz. Bu nedenle suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu olaylar gazetecilere yapılmış bir hakarettir. Siyasetçilerin bundan sonra korumalarını daha eğitimli kişilerden seçmeleri kendileri için de iyi olacaktır.” şeklinde konuştu

GAZETECİLERE SALDIRI ULUSAL HABER KANALLARINDA GENİŞ YER BULDU

Bu arada Çorum’da gazetecilerin korumalar tarafından uğradığı saldırı ulusal haber kanalların da geniş yer buldu.

Kanallar, gazetecilere saldırıyı ana haber bültenlerinde geniş yer verdi.

DERVİŞOĞLU SESSİZ KALDI

Dervişoğlu, olaydan sonra hiçbir açıklama yapmazken, gazeteciler Dervişoğlu’nun olaya sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Editör: NURDAN AKBAŞ