Çorumlu Tiyatro Yazarı Mustafa Arıkoğlu’nun kaleme aldığı “Biraz Daha Çikolata” adlı oyunun prömiyer gösterimi büyük bir heyecanla sahnelendi. Oyun Manisa’da ve ardından Berlin’de Türk Alman Tiyatro Festivali’nde kalabalık bir izleyici kitlesi tarafından izlendi ve büyük beğeni topladı. Oyunun Genel Sanat Yönetmeni ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Kubilay Penbeklioğlu, uzun süre alkışlanan oyunun sonunda bir konuşma yaparak, "Bu daha fragman. Daha göreceğiniz çok şey var." dedi.

Geniş bir teknik ekip kadrosunun görev aldığı oyunda Kubilay Penbeklioğlu ve rol arkadaşı Emel Adıyaman sahne aldı. Oyunun yönetmeni Name Sofu, "Bu izlediğimiz oyun bir kadın hikayesi, Maya’nın hikayesi. Biz kadınlar elimizi attığımız her işte, ayağımızı attığımız her toprakta, bulunduğumuz her ortamda daha başarılı olacağız" dedi. Gecede, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar da yerini aldı.

Oyunun sonunda ekibiyle birlikte seyircileri selamlayan Kubilay Penbekliolu, "Gerçekten bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Bu bir kadın oyunu ve bir kadın yönetmenin yönetmesi gerekiyordu. Mustafa Arıkoğlu’na çok teşekkür ederiz. Bence Türk tiyatrosunun çok önemli bir yazarı olacak. Onun oyununu burada sahnelemekten büyük onur duyduk. Bu daha fragman. Daha göreceğiniz çok şey var.“ dedi.

Mustafa Arıkoğlu da sosyal medya hesaplarında duygularını “Biraz Daha Çikolata önce Manisa'yı ardından, Berlin'i salladı. Kubilay hocamın da dediği gibi bu henüz fragman... Adını yazdığım, yazamadığım varsa af dilediğim tüm emeği geçen kahramanlarımıza özel teşekkürlerimle…” cümleleriyle ifade etti.

“Biraz Daha Çikolata”, yurt içinde ve yurt dışında sahnelenmeye devam edecek.

