AK lParti Çorum İl Başkanı Murat Günay önceki gün İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu’nun korumalarının basın mensuplarına saldırısı sonrasında yaygın ve yerel basında çıkan haber ve görüntüler sonrasında mahkemeye şikayetinden vaz geçtiğini belirten dilekçe sundu.

AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin kısa bir açıklama yapan AKP Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay şunları söyledi. “ İnsanların olduğu yerlerde bazı tatsız olaylar cereyan edebiliyor. Basın mensubu arkadaşlarımızın hangi şartlar altında görev yaptıklarını biliyoruz. Bizde can taşıyor ve duygularımız var. Tabiki bizimde zaman zaman fevri çıkışlarımız olabiliyor. Yapılan bir haberde kişilik haklarıma yapılan bir paylaşımdan dolayı mahkemelik olduk. Son İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu’nun korumalarının basın mensuplarına yaklaşımı sonrasında Gazeteci Erkan Karaca, Elvan Yılmaz, Engin Erenler ve Güngör Atak hakkında müşteki olduğum davadaki şikayetimi bu arkadaşların fazla mağduriyet yaşamalarına vicdanım el vermediği için geri çekmiş bulunuyorum. İnşallah bundan sonra böyle tatsız olaylarla karşı karşıya gelmeyiz.”

Editör: HABER MERKEZİ